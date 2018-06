Iraniano é preso por tráfico de drogas em Copacabana

SÃO PAULO - O iraniano Hamid Albodelli, de 35 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira, 1, por tráfico de drogas na Avenida Atlântica, em Copacabana, na zona sul do Rio.

Hamid levou os agentes da polícia civil até sua residência, no bairro da Lapa, região central da cidade. No interior do apartamento, foram encontrados 160 sacolés de cocaína, grande quantidade de entorpecente em pedra, além de R$ 2.300,00 em espécie, 70 dólares, 50 euros, um notebook e grande quantidade de material para endolação.