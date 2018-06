Irmã de vítima do acidente da Gol receberá indenização

SÃO PAULO - A Justiça do Rio de Janeiro determinou indenização de R$ 40 mil por danos morais à Juliana Teixeira Brito, pela morte de sua irmã, Ana Claudia, no acidente aéreo entre uma aeronave da Gol e um jato Legacy, que se chocaram no ar em 29 setembro de 2006. A Gol foi condenada a pagar o valor.

Os desembargadores da 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio negaram recurso da companhia aérea contra decisão da relatora, a desembargadora Helena Cândida Lisboa Gaede. Ela não acolheu a alegação da Gol de ilegitimidade de Juliana para propor a ação por danos morais, em razão do acordo extrajudicial firmado com os seus pais.

Para a desembargadora, o argumento segundo o qual a autora não tem direito a receber indenização, por não ser herdeira necessária da vítima, também é falso.