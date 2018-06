Irmão de Medina perde recurso no Supremo O Supremo Tribunal Federal cassou ontem liminar que relaxava a prisão cautelar de Virgílio Medina, acusado na Operação Hurricane da PF (que investigou a máfia dos caça-níqueis) de intermediar a venda de sentenças. Virgílio é irmão do juiz afastado do Superior Tribunal de Justiça Paulo Medina. Por maioria de votos, a Primeira Turma do STF deixou de examinar o mérito do habeas-corpus pedido por Medina e cassou liminar para que respondesse em liberdade ao processo.