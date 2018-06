Irmão de Zezé di Camargo é preso em casa de jogos de azar em Belo Horizonte

SÃO PAULO - O cantor Wesley José di Camargo, irmão da dupla Zezé di Camargo e Luciano, foi preso pela polícia na tarde de segunda-feira, 3, dentro de uma casa de jogos de azar na região central de Belo Horizonte, segundo informações do jornal Estado de Minas. O estabelecimento funcionava em um prédio comercial no bairro Savassi, zona nobre da cidade, e a polícia chegou até o ponto depois de receber uma denúncia anônima. Além do cantor, outros sete apostadores foram detidos e mais de R$ 25 mil foram apreendidos.

Também foram recolhidas 34 máquinas caça-níquel e outras 20 de vídeo-poker. Os nove apostadores foram levados à delegacia e liberados depois de prestar depoimento. Ao jornal mineiro, Wesley di Carmargo admitiu ser apostador de jogos de azar. O estadão.com.br entrou em contato com a assessoria de imprensa do cantor, que ainda não se manifestou. Wesley é integrante da dupla sertaneja Marcelinho Lima & Camargo.