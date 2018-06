Irmão do empresário Ricardo Mansur é preso por tráfico de drogas O comerciante de bebidas Edilmir Mansur, irmão do empresário Ricardo Mansur, foi autuado em flagrante na tarde desta quarta-feira na Seccional Centro de Polícia, acusado de tráfico de drogas. Na empresa dele, dentro de uma geladeira, no centro da cidade, policiais encontraram 800 gramas de maconha. Mansur foi denunciado aos policiais através de um telefonema. O Disque Denúncia da Seccional Centro recebeu uma ligação onde um homem dizia que o comerciante de bebidas estava vendendo drogas em sua empresa, no centro velho de São Paulo. O delegado Gilmar Bessa, assistente da seccional, acompanhado de dois investigadores, esteve na empresa e já sabia que Mansur guardava drogas na geladeira. Ao ser autuado em flagrante, Mansur negou que a maconha apreendida fosse de sua propriedade. Negou também ser usuário de drogas e disse que não sabia quem havia colocado maconha na geladeira. Após a autuação, Mansur foi recolhido ao Centro de Detenção Provisória do Belém. Segundo o delegado seccional Mário Jordão, vários advogados perguntaram pela situação de Mansur, dizendo que ele era irmão do empresário Ricardo Mansur, ex-proprietário das empresas Mappin e Mesbla, e que iriam tentar junto à Justiça o relaxamento do flagrante.