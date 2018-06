Irmão do goleiro Bruno é preso sob suspeita de estupro

SÃO PAULO - Agentes da Comissão Investigadora do Crime Organizado (Cico), grupo de elite da Polícia Civil do Piauí, com um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça maranhense, detiveram, por volta das 20 horas de quinta-feira, 15, na cidade de Campo Maior, no norte piauiense, a 85 quilômetros de Teresina, o gari Rodrigo Fernandes, de 24 anos, irmão do goleiro Bruno, apontado pela polícia como participante do assassinato de Eliza Samudio, ex-amante do atleta.

Acusado pela polícia de estupro e cárcere privado, crimes cometidos há cerca de dois anos na cidade de Coroatá, no centro leste do Maranhão, a 260 quilômetros de São Luís, Rodrigo foi detido em casa, no bairro do Matadouro, periferia de Campo Maior (PI). O gari passará por exame de corpo de delito no IML somente na manhã desta sexta-feira, 16, mas já está encarcerado na sede da Cico, na capital Teresina.