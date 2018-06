Irmãos são internados após comer bolo com veneno de rato

Um bolo de chocolate envenenado, que teria sido feito para matar a empregada doméstica Ivonete Mendes Rodrigues, de 30 anos, grávida de 5 meses, acabou sendo ingerido por três dos seis filhos dela. De 4, 5 e 6 anos, as crianças foram intoxicadas e estão internadas no Hospital do Grajaú, na zona sul - uma delas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. Ninguém foi preso. O bolo foi deixado anteontem na porta da casa de Ivonete, no Grajaú. Por fora, tinha cobertura de creme; por dentro, chumbinho - veneno utilizado para matar ratos. A mulher não chegou a experimentar a guloseima - ela tomava banho no momento em que o bolo foi entregue. "Antes, eu suspeitava de uma pessoa. Agora, tenho certeza de que foi a mulher do meu ex-namorado", afirmou. De acordo com Ivonete, a mulher fugiu de casa ontem à tarde. "O que, para mim, foi um atestado de culpa." Policiais do 25º DP (Parelheiros) passaram o dia na região e também não localizaram a acusada, que mora a poucos quarteirões da empregada doméstica. Para Ivonete, a suspeita tentou matá-la por ciúmes: o seu ex-namorado é pai da filha que espera e que deverá nascer em julho. O doce, embalado numa caixa plástica, estava acompanhado de um cartão cor-de-rosa e de um brinco prateado. No cartão, com caligrafia correta, havia a frase: "O bolo é para adoçar sua boca e o brinco para te deixar mais bonita." O admirador secreto também dizia que, no dia seguinte, passaria na residência para saber se Ivonete tinha gostado. Os três filhos mais velhos, que também estavam em casa, não comeram o doce. Uma das meninas, de 11 anos, gritou para a mãe sair do banho porque os irmãos mais novos estavam passando mal. Uma das crianças reclamava de dores abdominais. Todas foram levadas para o hospital. SOLTEIRA Ivonete está grávida de Luiza Eduarda e é mãe solteira. Ela viveu cerca de um ano com o pai da criança, mas o relacionamento teria acabado. A reportagem não conseguiu localizar a acusada.