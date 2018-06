Irmãs desaparecem na Bahia

SÃO PAULO - Duas irmãs estão desaparecidas desde o dia 27 março em Salvador, na capital baiana. Daniela e Gilcleide Lucena, de 27 e 30 anos, organizavam a festa de aniversário da mais nova quando ela recebeu uma ligação. Logo depois, avisaram os demais familiares que sairiam por alguns minutos, mas não mais retornaram.

Segundo o delegado Eduardo Lima, o principal suspeito é um rapaz com quem Daniela mantinha um relacionamento. Depoimentos da família revelaram que ele tinha antecedentes criminais. A polícia já obteve informações de pessoas que teriam visto as irmãs nos últimos dias, mas nada foi confirmado. A identidade de quem fez o telefonema na manhã do desaparecimento também é desconhecida. O delegado afirmou que nenhuma hipótese foi descartada até agora.