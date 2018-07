Irmãs gêmeas morrem afogadas em Praia Grande Duas irmãs gêmeas de 13 anos morreram afogadas em Praia Grande, na Baixada Santista. Elas eram de São Paulo e passavam o fim de semana na cidade. O corpo de uma delas foi encontrado neste domingo, no trecho próximo ao Terminal Turístico. O outro foi retirado do mar neste sábado. As condições do mar não eram recomendadas para banhistas, segundo os bombeiros. Elas estavam no trecho próximo à Colônia de Férias da Associação de Servidores Municipais do Estado de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar de o local não ter salva-vidas, havia uma placa alertando do perigo de entrar no mar. Um policial disse que os salva-vidas foram deslocados para locais onde havia maior aglomeração de pessoas, e não era o caso onde ocorreu o afogamento das gêmeas. As informações são do site do jornal A Tribuna.