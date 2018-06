Irmãs morrem carbonizadas em incêndio suspeito As irmãs Vanir dos Santos, de 28 anos, e Ana Paula Leite, de 15, morreram carbonizadas dentro de sua casa, na madrugada deste domingo, em Piracicaba, no interior do Estado de São Paulo, depois de um assalto. Elas foram encontradas pelo Corpo de Bombeiros em um dos quartos da residência. Vanir tinha uma faca cravada no pescoço. Os bandidos levaram um veículo Gol, um aparelho de som, um celular e R$ 400. A polícia suspeita que o autores do crime tenham sido os enteados de Vanir, cujos nomes não foram divulgados. O marido dela, o comerciante Aparecido Santos, 54 anos, não estava em casa quando o crime foi praticado. Uma testemunha teria visto os dois rapazes entrarem na casa antes do incêndio. Há suspeitas, devido a marcas na cama, de que a adolescente estava viva quando o fogo a atingiu.