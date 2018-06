Ironia de Serra sobre Dilma vira assunto nos bastidores

Um dos assuntos mais comentados nos bastidores do debate foi o uso, pela campanha de José Serra, de imagens de José Dirceu chamando Dilma Rousseff de "camarada de armas". Aliado de Serra, o candidato Aloysio Nunes Ferreira, que militou em organizações de esquerda, disse não ter visto o programa eleitoral. Depois, emendou: "Eu teria mais curiosidade de ver imagens da passagem do cargo dela para a Erenice". Do lado petista, críticas ao programa do PSDB. "Eu acho que é um nível baixo que não interessa ao eleitor. Ele (Serra) tem uma biografia. A vida não termina no processo eleitoral. Ele deveria tomar mais cuidado", afirmou o petista Edinho Silva.