Isenção de visto para cidadãos de EUA, Canadá, Japão e Austrália entra em vigor

RIO - A isenção de visto de visita para turistas da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão, passou a valer a partir desta segunda-feira, 17. Determinada por meio de decreto pelo presidente Jair Bolsonaro em março, a medida não exige reciprocidade dos países - ou seja, brasileiros interessados em visitar esses destinos ainda precisarão passar pelo trâmite normal para obter permissão de entrada.

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, esteve nesta manhã no aeroporto internacional do Rio, o Galeão, para receber os primeiros turistas beneficiados pela medida. Ao citar um déficit de R$ 12,3 bilhões por ano no mercado de turismo — ou seja, brasileiros deixam mais dinheiro no exterior do que os turistas aqui —, ele afirmou que a iniciativa vai trazer “um patamar novo” para a vinda de estrangeiros.

“Hoje temos 6,6 milhões de turistas vindo por ano ao Brasil. E nossa meta (até 2022), que está no Plano Nacional de Turismo, é de 12 milhões de turistas estrangeiros por ano“, disse. Sem dar muitos detalhes, o ministro garantiu que haverá outras medidas para estimular as visitas. Questionado se outros países poderiam receber benefícios parecidos, apontou para a possibilidade de Índia e China emitirem visto eletrônico, com menos burocracia.

O decreto é questionado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, com projetos que propõem a extinção do decreto, mas ainda não houve nenhuma votação em plenário para derrubá-lo definitivamente. Nos dois casos, os projetos estão parados com os respectivos relatores, que ainda não entregaram parecer para a proposta ser votada.

No Senado, o projeto do senador Randolfe Rodrigues (Rede-PE) ficou cerca de dois meses aguardando designação do relator. A proposta foi distribuída ao senador Marcos do Val (Cidadania-ES). Na Câmara, proposta semelhante está há quase dois meses parada na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, com o relator Marcel Van Hatten (Novo-RS).

"Este favorecimento enfraquece o poder de negociação do Brasil em relação às condições migratórias impostas a brasileiros que viajam e migram e favorece países específicos em detrimento da soberania nacional e da proteção de nossos cidadãos", argumentam os deputados do PSOL em sua proposta.

Regras

A dispensa do visto de visitante permite a cidadãos de quatro entrar, sair, transitar e permanecer no território brasileiro. O prazo de estada permitido é de 90 dias, e pode ser prorrogado por igual período. O visitante não ultrapassar o total de 180 dias em 12 meses no País, contados a partir da primeira visita.

A isenção de visto é permitida para fins de turismo, negócios, trânsito, e a realização de atividades artísticas ou esportivas. O texto do decreto prevê ainda que a isenção pode ser concedida em "situações excepcionais por interesse nacional", sem especificar em quais condições isso pode ser considerado. O benefício não pode ser usado para fixar residência no Brasil.