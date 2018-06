Islandês preso com haxixe em Cumbica O islandês Ingolfur Runan Sigurz, de 29 anos, foi preso por volta das 20h de ontem, no Aeroporto Internacional de São Paulo tentando embarcar para Amsterdã, capital holandesa, com 12 quilos de haxixe - droga derivada da maconha e de efeito muito mais forte. Policiais federais revistaram o estrangeiro e encontraram o entorpecente escondido em uma caixa com alto-falante dentro de uma mala. Segundo a polícia, não é a primeira vez que o islandês vem ao Brasil, porém ele nunca havia sido detido por algum ato ilegal no país. O traficante foi autuado em flagrante e encaminhado à sede da superintendência da Polícia Federal no bairro da Lapa, zona oeste da cidade de São Paulo. A pena prevista para quem é preso por tráfico internacional de drogas varia de 3 a 15 anos de reclusão.