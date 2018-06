Itaim-Bibi perderá vagas de Zona Azul

Com a justificativa de melhorar a fluidez no trânsito, a Secretaria Municipal de Transportes vai extinguir a partir do dia 6, quarta-feira, 208 vagas de Zona Azul na região do Itaim-Bibi, zona sul. Com as mudanças, ficará mais difícil estacionar em vias importantes da região como as Avenidas Nove de Julho, Cidade Jardim e Presidente Juscelino Kubitschek. O pacote também inclui mudanças na região da Rua 25 de Março, no centro. Com a criação de 160 vagas de Zona Azul, as ruas próximas passarão a contar com 520 vagas de estacionamento. Em nota enviada ontem à noite, a secretaria explicou que as medidas pretendem eliminar os "maiores gargalos do Itaim-Bibi", em ruas que cortam todo o bairro e, quando param, geram congestionamentos que refletem em corredores como o da Marginal do Pinheiros e no complexo de túneis Tribunal de Justiça/Ayrton Senna e Eixo Norte-Sul. Nessa região, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a queda nos índices de lentidão foi menor do que no restante da cidade. Além disso, o eixo viário que abrange a Marginal do Pinheiros e as Avenidas Faria Lima e Hélio Pellegrino apresentaram altos índices colisões e atropelamentos. A região, que hoje tem 1.465 vagas, ficará com 1.257 a partir de quarta-feira. Motociclistas ganharão bolsões com 464 vagas. Além disso, a sinalização semafórica e os pontos de ônibus e táxi nas Avenidas Faria Lima e Hélio Pellegrino serão reformulados. As medidas também têm como foco reduzir a lentidão nos fins de semana. Também foram anunciadas restrições nos Jardins. Entre elas, a proibição de estacionar nas vagas aos sábados em trechos importantes como os da Avenida Nove de Julho e Juscelino Kubitschek. O tráfego engarrafado fora dos dias úteis tem sido uma reclamação comum dos motoristas.