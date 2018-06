Italiana de 70 anos encontrada morta em SP Uma senhora de aproximadamente 70 anos, italiana, foi encontrada morta, no final da noite de ontem, no interior de seu apartamento, no edifício nº 639 da Avenida Paulista, em Cerqueira César, região Centro-Sul da capital paulista. Moradores do prédio encontraram a mulher caída numa espécie de hall de entrada do apartamento, cuja porta estava semi-aberta desde ontem. Policiais Militares da 1ª Companhia do 11º Batalhão foram até o local e disseram que não viram marcas de violência no corpo da italiana, que possui parentes no Chile. Mesmo assim, a perícia foi acionada. No apartamento havia um bilhete no qual uma amiga da italiana pedia para que fosse chamada em caso de qualquer emergência. Há indícios de que a morte tenha sido causada por problemas de saúde, mas ainda não foi descartada hipótese crime de morte.