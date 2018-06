Itamar e ex-ministro de Lula vão apoiar Alckmin O ex-presidente Itamar Franco vai entrar na campanha do candidato da coligação PSDB/PFL à presidência da República, Geraldo Alckmin, e mandou nesta quarta-feira o ex-chefe da Casa Civil da Presidência da República em seu governo, Henrique Hargreaves, representá-lo na inauguração do novo escritório de campanha do tucano em Brasília. O senador Amir Lando (PMDB-RO), relator CPI dos Sanguessugas e ex-ministro da Previdência no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também foi para a inauguração do escritório de Alckmin, a quem disse que vai apoiar. Ele relatou que, em Rondônia, o PMDB fechou coligação com o PSDB e decidiu apoiar o candidato tucano à presidência.