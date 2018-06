ITAQUERA: todo integrado Transporte: é interligado a metrô, trens da CPTM e ônibus. A pé: nos corredores, há até construtoras que vendem imóveis da zona leste O fácil acesso via transporte público é o ponto forte do Shopping Metrô Itaquera. Interligado a um terminal central que reúne metrô, trens da CPTM e ônibus, o espaço é uma boa alternativa aos moradores da região, que abrange uma população de 1,7 milhão de pessoas. Mas nem por isso deixa de lado quem usa o carro. No total, tem 2.280 vagas, algumas cobertas. Se o acesso é popular, natural que as lojas sigam o mesmo perfil. Âncoras como Casas Bahia, Pernambucanas, Magazine Luiza, Besni, Marisa, Preçolândia, C&A, B-Mart e até um hipermercado Extra desfilam pelos corredores. Mas o mais curioso são as três construtoras instaladas no shopping: Cury, Goldfarb e Mudar comercializam ali imóveis da zona leste. Embora tenha pouco mais de um ano e não seja muito grande, o shopping recebe cerca de 2,2 milhões de pessoas por mês. Um motivo que pode explicar tamanho público é o fato de ele também estar integrado ao Poupatempo Itaquera, o maior da cidade de São Paulo. Fundação: 7/11/2007 Área: 59.960m2 Lojas: 180 Salas de cinema: 8 Vagas: 2.280 Estacionamento: R$ 3 (6 horas) 3 Av. José Pinheiro Borges, s/n°, Itaquera, 2040-3640. 10h/22h (dom. e fer., 11h/22h). www.shoppingitaquera.com.br Veja o tempo passar É horrível sair do shopping e perceber que a noite caiu e você não viu o tempo passar. No Itaquera isso não acontece. Com o teto de vidro, nenhum relógio biológico sente-se enganado. E, com mais claridade, fica até fácil desviar do intenso fluxo de pedestres. É do Timão O que se espera de um shopping que fica na estação Itaquera-Corinthians? Que tenha uma loja com artigos do time. O nome não poderia ser outro: Poderoso Timão. Sem sair do ritmo Para relaxar entre uma loja e outra, ouça música ao vivo na praça de alimentação. O gênero não é predefinido, mas a data nunca muda: 3ª, 4ª e 5ª, das 19h às 21h.