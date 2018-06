Ivete atrai vips e Marisa Monte vai ao maracatu

Ao som de 600 tambores de 14 nações de maracatu, comandados por Naná Vasconcelos, foi aberto oficialmente, ontem à noite, em palco no Marco Zero, no Recife Antigo, o carnaval da capital pernambucana. Pelo sétimo ano seguido, Naná uniu maracatus rivais numa festa que teve como convidadas Marisa Monte, Elza Soares e Lia de Itamaracá. "A concentração do encontro é para celebrar as similaridades e exaltar as diferenças, ou vice-versa", declarou o percussionista. A maratona - que tomou as ruas do Recife e de Olinda há pelo menos dez dias - começou cedo ontem, na Praia de Boa Viagem. Ali, o Clube dos Rapazes Inocentes (CRI), surgido há 38 anos, fechou a avenida. Antes, ao som de duas orquestras de frevo, os foliões tomaram café da manhã. Como o CRI, cada grupo escolhe horário e local para sua festa, que se espalha pelos bairros. No final do dia, troças, frevos de bloco e outras agremiações convergiram para o Recife Antigo. Só nesse bairro há oito pólos de animação, com palcos onde 500 artistas regionais e nacionais irão se revezar até terça-feira - entre eles, Milton Nascimento, Lenine, Elza Soares, Antúlio Madureira, Silvério Pessoa, Alceu Valença, Moraes Moreira, Paralamas do Sucesso. SALVADOR Se anteontem foi o Asa de Águia quem brilhou no Circuito Dodô (Barra-Ondina), no primeiro dia de desfiles de trios em Salvador, ontem o Chiclete com Banana arrastou a multidão. Depois veio Ivete Sangalo, pelo segundo dia no bloco Cerveja & Cia. Com top decotado e short ornado com penas brancas, trouxe famosos como Roberto Justus e atrizes globais como Fernanda Rodrigues (no dia anterior, convidou Flávia Alessandra e Juliana Paes). E Gilberto Gil saiu com o Expresso 2222, que teve convidados ilustres: Jorge Ben Jor e Lulu Santos. Depois foi a vez de Cláudia Leitte cantar, pelo último ano à frente do Babado Novo.