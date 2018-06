Ivete Sangalo incorpora deusas no carnaval No início do terceiro dia do carnaval baiano, a cantora Ivete Sangalo vestiu uma fantasia para homenagear as deusas gregas. Para comandar o bloco Cerveja & Cia no Circuito Dodô (Barra-Ondina), ela surgiu com um vestido branco esvoaçante, com várias fendas. Na cabeça, usou uma tiara de moedas douradas. "Neste ano, vou bancar a deusa do carnaval", brincou. Em seguida, revelou que nos próximos desfiles, de hoje a terça ,vai se vestir de deusa do Egito, da África e da Índia. Para reforçar sua imagem de diva, usou microfone de ouro, acompanhada de músicos com instrumentos com detalhes em ouro. A exuberância do visual é para reforçar o foco dos trabalhos na música Cadê Dalila?, de Carlinhos Brown e Alain Tavares, forte candidata a hit do verão. A cantora recebeu o vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino, para participação especial. O fim da tarde reservou muita animação aos foliões de Salvador. Logo depois de Ivete, passaram Chiclete com Banana e Asa de Águia. A noite, porém, estava apenas começando - e, pela programação, ainda prometia muito. Daniela Mercury também faz sua estreia no circuito ontem à noite, comandando o Trio Eletrônico - bloco independente (sem cordas). Anteontem, na segunda noite de folia, o grande evento foi a chegada de Daniela Mercury a seu camarote acompanhada da intelectual americana Camille Paglia. Elas se conheceram anteontem, depois de alguns meses de troca de e-mails. Camille recentemente comparou Daniela a Madonna. Um dos momentos mais emocionantes da segunda noite soteropolitana foi a passagem da banda Eva, no comando do bloco Cocobambu, pelo camarote de Daniela. Ao avistar o publicitário Nizan Guanaes, o vocalista da banda, Saulo Fernandes, o homenageou cantando We are carnaval, um dos hinos da folia, composição de Guanaes.