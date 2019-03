Ivete Sangalo volta à folia de Salvador

Fora do carnaval de Salvador em 2018, quando se afastou por causa do nascimento de suas filhas gêmeas, a cantora Ivete Sangalo retorna à festa neste sábado, 2. Nas redes sociais, ela têm publicado vídeos sobre a saudade da avenida e dos fãs. “Já comecei aquela onda: não durmo direito, não como direito, só cuido da voz... do ‘corpitio’", disse Ivete.

As gêmeas Maria e Helena nasceram no dia 10 de fevereiro de 2018, em pleno sábado de carnaval. Antes do parto, a cantora chegou a divulgar em seu Instagram um vídeo em que surge cantando e dançando, euforicamente, junto com familiares e amigos, já na maternidade do Hospital Aliança, em Salvador.

"É com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós! Deus comigo sempre.

Este ano, a cantora escolheu o tema "Ivete carnaval" para seu retorno na folia. Ivete vai desfilar no sábado, 2, domingo, 3, e segunda-feira, 4, no Circuito Barra-Ondina (Dodô), no comando do bloco Coruja.

Nomes como Claudia Leitte, Anitta e Daniela Mercury já fizeram a alegria do folião no início da folia na capital baiana. São esperados 800 mil turistas até terça-feira.