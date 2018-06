Já vigora lei que evita prisão de homônimo O presidente da República em exercício, José Alencar, sancionou anteontem a Lei nº 11.971, que obriga cartórios e distribuidores judiciais a publicar, em todas as certidões, dados completos do réu. O objetivo é evitar a prisão e o constrangimento de homônimos. Devem constar, entre outros dados, nome completo do réu, RG e filiação.