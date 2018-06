Jader Barbalho e Jackson Lago conseguem aval para candidatura

No Maranhão, o Ministério Público Eleitoral também vai recorrer da decisão do TRE que deferiu o registro de candidatura do ex-governador Jackson Lago (PDT). Lago teve o mandato cassado no ano passado por crime de corrupção eleitoral.

A governadora Roseana Sarney também teve o registro de candidatura ratificado pelo TRE, apesar de alvo de duas ações populares no Tribunal de Justiça. /