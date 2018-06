Jales comemora decisão, mas avisa que ficará ''''alerta'''' A decisão do CNMP foi recebida com satisfação em Jales. O ato de protesto previsto para ontem na Câmara Municipal, do qual Sônia Modanez, mãe de Diego, participaria, foi cancelado, mas os vereadores decidiram aprovar uma moção de repúdio contra o MPE por ter dado foro privilegiado a Thales Schoedl. ''''Vamos deixar registrado nosso protesto contra a forma como o MP conduziu o caso'''', disse a presidente da Casa, Aracy Cardozo (PT). O abaixo-assinado contra a ida do promotor para Jales e a moção serão enviados ao MP. ''''Vimos com satisfação a decisão, mas avisamos que estaremos alerta'''', disse o líder do movimento Fora Thales!, Carlos Alberto Cardoso.