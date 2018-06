Jaqueline Roriz não comenta vídeo Há mais de uma semana, o Estado tenta falar com a deputada Jaqueline Roriz e seu marido. Ela foi procurada em seu gabinete, em casa e por telefone. Avisada do teor do vídeo, a assessoria da deputada disse que ela continuava em viagem e não comentaria o caso antes da manifestação oficial do Ministério Público.