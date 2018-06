JARDIM SUL: miniatura Bonitinho: os corredores amplos tornam o passeio mais agradável. Mas ordinário: no dia de nossa visita, falhas indicavam manutenção ruim Um Morumbi em menor escala. Com apenas 213 lojas, o Jardim Sul aposta em uma proposta semelhante à do shopping vizinho ao reunir opções variadas de compra. Mas a escala se inverte quando o assunto é cinema: são 11 salas da Rede UCI com 2.600 lugares. Chama a atenção a variedade de casas de chá e café existentes no Jardim Sul, a maior parte delas no Piso 2. Ao todo, são oito cafeterias, incluindo a McCafé e a Havanna. Outro ponto positivo é o cuidado com os portadores de deficiência. Há 31 vagas sinalizadas no estacionamento, todas próximas às entrada. Além disso, existem rampas de acesso e os botões dos elevadores têm braile. No piso térreo estão o supermercado Pão de Açúcar, as Lojas Americanas e a maior parte das lojas de serviços . Entre elas, um salão da rede Soho. Fãs de joias não podem deixar de visitar a Central de Designers, uma espécie de galeria que fica no Piso Superior e vende trabalhos de diversos artistas. Fundação: 1/6/1990 Área: 30.837m2 Lojas: 213 Salas de cinema: 11 Vagas: 1.600 Estacionamento: R$ 5 (4 horas) Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Morumbi, 3779-3900. 10h/22h (dom., 14h/22h). www.jardimsul.com.br Pinga ?ni mim? O local é bonito, mas alguns detalhes deixam a desejar. No dia da visita do Guia, um balde estava posicionado embaixo de uma goteira, próximo à entrada do Piso 2. Rasgos no estofado nas áreas de descanso também causaram uma má impressão. Novo na vizinhança? Não se assuste se chegar à sua casa uma cesta com geléias finas. É o Welcome Kit, criado pelo shopping para recepcionar os novos vizinhos. Dois por um A cada R$ 1 em compras, o cliente do Jardim Sul ganha 2 greens, que são os pontos no programa de relacionamento do shopping. Gostou? Então faça as contas.