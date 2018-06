Jardineiro invade casa de aposentada e é preso O jardineiro Francisco Rodrigues de Lima, de 34 anos, foi preso em flagrante por policiais militares, acusado de roubar a casa da patroa, uma aposentada de 83 anos, e fazê-la refém, por volta das 19h30 de segunda-feira, em Moema, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, a mulher foi libertada sem ferimentos, mas tinha marcas nos braços. Estava muito nervosa e chegou a ser levada para fazer exames e depois encaminhada para a casa de parentes. Em patrulhamento pela Rua Alberto Willo, policiais militares da 2ª Companhia do 34º Batalhão foram avisados por pedestres que uma mulher estaria gritando dentro de uma casa daquela rua. No local, os PMs surpreenderam o jardineiro, que havia invadido a casa da aposentada para roubá-la. A mulher estava sozinha. Com Lima a polícia apreendeu R$ 92 em dinheiro, que foram devolvidos à vítima. Em depoimento no 27º Distrito Policial (Campo Belo), a idosa contou aos investigadores que o suspeito prestava serviços de jardinagem na casa dela e que ele se aproveitou da confiança adquirida para invadir a residência. A vítima também afirmou que o assaltante tentou sufocá-la com um pano, até que os policiais chegaram e conseguiram libertá-la. O acusado ficou detido no 27º DP e ainda ontem seria transferido a um centro de detenção provisória. Ele vai responder por roubo.