Jatinho de empresa derruba mais um no ministério

Ele é tido como o principal elo entre Rossi e a empresa Ourofino, que tem contrato com o Ministério da Saúde para a fabricação de vacinas contra a febre aftosa, e que emprestava um jatinho para viagens do ex-ministro e de seus familiares. Rossi vinha enfrentando uma série de suspeitas em irregularidades, mas o principal motivo para sua saída foi o uso do jatinho, o que pode ter contrariado o Código de Ética dos Servidores Públicos.

Outro demitido foi Nilton de Britto, que saiu da Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de Mato Grosso. Britto havia se afastado desde a crise que resultou na saída de Luiz Antonio Pagot da direção do órgão, no mês passado. Mas sua demissão ocorreu somente agora. No total, a faxina nos Transportes atingiu 27 pessoas até agora.