Jeep - Mais econômico e com a sua trilha sonora A única novidade da marca é a versão a diesel do Grand Cherokee. Tem motor turbo de 3 litros que rende 215cv a 3.800rpm. De acordo com a fabricante, o consumo de combustível é 30% menor em relação a motores equivalentes a gasolina, o que resulta numa autonomia de cerca de 700 quilômetros. O acabamento equivale ao da versão Limited e traz sistema integrado de áudio, vídeo e comunicação.Tem espaço para armazenamento de cerca de 1.600 músicas. Também há equipamento de auxílio para estacionar. No mais, estão expostos os modelos já à venda: Cherokee Sport, Grand Cherokee a gasolina (Limited 4.7 e Overland Hemi 5.7) e o jipe Wrangler. GRAND CHEROKEE TURBODIESEL Nova opção de motor 3.0 de 215cv é forte: 51,8 mkgf de torque a 1.600 giros. Áudio e vídeo são integrados WRANGLER A potência do motor V6 permite aventuras off-road e no asfalto CHEROKEE SPORT A terceira geração do utilitário estréia a segunda versão da Select Track. A novidade é controle da tração.