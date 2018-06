Jefferson liga seu destino no processo ao de Dirceu O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ), um dos 36 indiciados do processo do mensalão, publicou ontem em seu blog que seu destino e o do ex-ministro José Dirceu, no caso, estão diretamente ligados. "Eu e Dirceu somos irmãos siameses, o que der pra ele vai dar pra mim", disse na entrevista, que foi antes divulgada no site do jornal O Globo.