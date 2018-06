Jejum e oração são armas contra injustiça, diz Renascer A Igreja Renascer divulgou um comunicado de apoio ao casal de fundadores preso nos Estados Unidos. Segundo a nota, que cita a negativa do Tribunal de Justiça paulista ao pedido de habeas-corpus do casal, a igreja prepara um novo pedido, agora ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), buscando que o casal Hernandes possa voltar ao Brasil e ficar em liberdade. O documento de apoio salienta que "a luta continua" e que a oração, jejum e clamor são as armas espirituais dos fiéis para que a causa seja atendida. Veja a íntegra da nota da Renascer: O TJ-SP, RIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, NEGOU NESTA SEXTA-FEIRA (DIA 12 DE JANEIRO) EM CARÁTER PRELIMINAR UM HABEAS CORPUS EM FAVOR DO APÓSTOLO ESTEVAM E DA BISPA SONIA. NO ENTATO, ESSA MOMENTÂNEA DERROTA NÃO REPRESENTA UMA DECISÃO DEFINITIVA, PORQUE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS AINDA VAI SER AVALIADO POR UM RELATOR E DOIS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DO ESTADO. ALÉM DISSO, OS ADVOGADOS DE DEFESA DO APÓSTOLO E DA BISPA JÁ PREPARAM O ENCAMINHAMENTO DE UM NOVO PEDIDO DE HABEAS CORPUS EM UMA OUTRA INSTÂNCIA QUE É O STJ, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A NOSSA LUTA CONTINUA. A SUA ORAÇÃO, O SEU JEJUM E O SEU CLAMOR SÃO AS NOSSAS ARMAS ESPIRITUAIS. VAMOS VER A MÃO DO SENHOR AGINDO POR NÓS EM MAIS ESSA CAUSA. PERMANEÇA FIRME E FIEL AO SEU CHAMADO. A NOSSA UNIDADE E O NOSSO AMOR COMO CORPO DE CRISTO NOS LEVARÁ A MAIS ESSA VITÓRIA. RENASCER PELO SENHOR, PELO APÓSTOLO E PELA BISPA. FUNDAÇÃO RENASCER E IGREJA APOSTÓLICA RENASCER EM CRISTO. DEUS É FIEL! NOTA DE APOIO A Fundação Renascer e a Igreja Apostólica Renascer em Cristo têm um amplo conjunto de serviços prestados à sociedade brasileira ao longo de quase 20 anos de atuação. Na pessoa de seu fundador apóstolo Estevam Hernandes e de sua esposa bispa Sonia Hernandes, sempre se focou na primícia de sua missão, esmerando-se durante a sua existência em trabalhar para amenizar o sofrimento dos desamparados e menos favorecidos, por intermédio de inúmeras frentes de ação social, promovendo também restauração através dos ensinamentos das Escrituras Sagradas, graciosamente difundidos através dos quase mil e duzentos templos espalhados pelo Brasil e exterior. O resultado dessas quase duas décadas de atividades do apóstolo Estevam e da bispa Sonia pode ser facilmente aferido nos testemunhos de pessoas que puderam experimentar o resgate da dignidade humana, dos valores da família e do bem-estar espiritual. Incontáveis histórias de vidas completamente transformadas pelo poder da mensagem de boas novas de Cristo. A Renascer em Cristo, como ficou popularmente conhecida, tem experimentado um tempo de impressionante expansão motivado principalmente pela entrega ilimitada, despojada e abnegada de seus líderes, que sem medir esforços optaram em servir ao propósito da propagação do evangelho no país, absolutamente em consonância com as leis vigentes e a constituição brasileira. Nesta trajetória, escolheram trabalhar incessantemente pelo desejo que acalenta até os dias de hoje os seus corações, e que funciona como mola propulsora das suas existências - o sonho de verem cumprido o que estabeleceram como ideal: ?Um Brasil mais justo, com oportunidades para todos, com famílias abençoadas e vivendo em paz?.