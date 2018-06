Jet skis batem e um dos pilotos morre Colisão entre dois jet skis resultou na morte de um homem, ontem à tarde, na Praia da Enseada, no Guarujá. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros Maurício Machado Cunha a vítima foi resgatada inconsciente e com parada cardiorrespiratória. O homem foi levado ao Hospital Santo Amaro, mas chegou morto. A vítima, um homem branco aparentando 30 anos, ainda não foi identificada. Segundo a Polícia Civil, populares afirmaram que o homem estava pilotando um dos jet skis. O outro piloto fugiu. A Capitania dos Portos apreendeu os dois jet skis e investigará a colisão.