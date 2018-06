Joalheria é assaltada dentro de grande shopping de Salvador

A loja da Felissa Jóias no Salvador Shopping, um dos maiores da capital baiana, foi assaltada, na manhã de hoje (quarta-feira), por dois homens armados. Segundo o proprietário do estabelecimento, Welington Rocha, o prejuízo foi de cerca de R$ 1 milhão.

O assalto começou pouco depois da abertura da loja, por volta das 9h30, e durou cerca de dez minutos. Uma cliente e as três vendedoras que estavam no local foram rendidas pelos dois homens, que vestiam bonés, óculos escuros e uniformes de operários - fingiam que fariam um reparo na loja. Eles passaram a maior parte do tempo recolhendo dinheiro e objetos do cofre do estabelecimento.

O alarme da loja chegou a ser disparado, mas os assaltantes conseguiram fugir, seguindo para o estacionamento do shopping, antes da chegada da equipe de segurança.

Foi a segunda vez que a loja foi assaltada. Em fevereiro do ano passado, três homens conseguiram roubar jóias em exposição, mas não tiveram acesso ao cofre. A ação de hoje foi filmada pelas câmeras do circuito interno do shopping e a polícia espera conseguir identificar os criminosos pelas imagens.