Joalheria é assaltada em shopping de Salvador

SALVADOR - A joalheria do designer Carlos Rodeiro, no Shopping Barra, em Salvador, foi assaltada na noite desta segunda-feira, 5. Segundo informações da 14.ª Delegacia de Polícia (DP), que investiga o crime, dois homens, vestidos como trabalhadores da construção civil, chegaram à loja, mostraram as armas e anunciaram o assalto, pouco depois de o proprietário deixar o estabelecimento. Eles não chamaram a atenção porque o shopping está passando por obras de ampliação.

As três funcionárias que estavam no local foram instruídas a abrir o cofre e retirar dinheiro e joias guardadas. As vendedoras conseguiram comunicar o roubo à equipe de seguranças do shopping, mas não houve reação para evitar confronto no local. Testemunhas relataram que os seguranças chegaram a acompanhar os assaltantes até o estacionamento do centro comercial, onde eles haviam deixado o carro. Não houve feridos e o montante roubado não foi divulgado. As imagens das câmeras de segurança do shopping e do estacionamento estão sendo analisadas pela polícia.