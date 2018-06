João Bosco e Mariana Aydar no Ibirapuera Ao ar livre, os cantores Mariana Aydar e João Bosco dividem o palco com o maestro Luis Gustavo Petri, criador da Sinfônica de Santos, na 6.ª edição do Concerto Bons Fluidos. O Bêbado e a Equilibrista, Papel Machê e outros clássicos estão no repertório. Parque do Ibirapuera (Auditório), portão 2; tel.: 3629-1075; 11 horas. Grátis.