Joãosinho Trinta está internado em UTI com pneumonia em São Luís

SÃO PAULO - O carnavalesco Joãosinho Trinta, de 77 anos, está internado no Hospital UDI, em São Luís, no Maranhão. A assessoria de imprensa do hospital informou que o carnavalesco chegou à unidade na última quinta-feira, por volta das 17h, com quadro de pneumonia e insuficiência cardíaca.

Segundo boletim médico, Joãosinho Trinta está lúcido e respirando com auxílio de aparelhos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Não há previsão de alta. Ele já sofreu dois AVCs (acidente vascular cerebral): um em 1997 e outro em 2004.

No ano seguinte ele deixou o comando das escolas de samba do Rio, que o deixou conhecido. A aparição mais recente dele no carnaval fluminense foi em 2010, quando desfilou num carro alegórico pela Grande Rio, que tinha o enredo sobre o aniversário do sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Também em 2010, Joãosinho se candidatou às eleições pelo PTB. Concorreu à Câmara do Distrito Federal, mas não obteve sucesso.