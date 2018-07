Joãozinho Malta tem prisão decretada e está foragido O empresário João Alvino Malta Filho, irmão da ex-primeira dama do País, Rosane Malta Collor e cunhado do ex-presidente Fernando Collor, está foragido da Justiça e perseguido pela Polícia Federal. Joãozinho Malta, como é conhecido, é acusado de tráfico de drogas. A prisão preventiva dele foi decretada ontem à noite pelo juiz Sérgio Persiano, titular da comarca de Atalaia, a 48 quilômetros de Maceió. A Polícia Federal suspeita que ele faça parte de uma quadrilha que foi presa na semana passada, no interior de Alagoas, com 15 quilos de maconha de haxixe. Um dos carros usados pela quadrilha estaria no nome de Joãozinho Malta, que no final da década de 80 foi acusado de assassinar um genro e o prefeito da cidade Inhapi, no sertão alagoano.