Joãozinho trinta volta à Marquês de Sapucaí Afastado do carnaval desde novembro de 2004 por causa de um AVC, Joãozinho Trinta está preste a entrar na Marquês de Sapucaí. Ele vai abrir o desfile da escola de Samba de Vila Isabel junto com mais nove pessoas, todas de cadeiras de rodas. Essas pessoas são pacientes do Hospital Sara Kubitscheck, em brasília, assim como ele. "Eu sempre soube que ia voltar", confessou o carnavalesco que se recupera de seu segundo AVC.