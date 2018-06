Jobim anuncia troca na diretoria de Operações da Infraero

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, confirmou nesta quarta-feira, 8, o nome do brigadeiro Cleonilson Nicacio para a diretoria de Operações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O brigadeiro é chefe do Estado Maior de Defesa do Ministério da Defesa. Jobim, que presta depoimento na CPI do Apagão Aéreo do Senado, disse que na sexta-feira se reunirá com o presidente da Infraero, Sérgio Gaudenzi, para definir os outros nomes da empresa que, segundo ele, deve ser totalmente reformulada. "Não há hipótese de partidarização desses cargos", disse Jobim.