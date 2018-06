Jobim crê que ainda é possível achar caixa-preta, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou nesta terça-feira, 2, nesta capital, que conversou com o ministro da Defesa, Nelson Jobim, sobre as buscas na região do Oceano Atlântico em que sumiu o Airbus da Air France e que o ministro manifestou esperança de que ainda se possa encontrar a caixa-preta do avião. "Um país que acha petróleo a 6 mil metros de profundidade pode achar um avião a 2 mil", disse o presidente.

