Jobim culpa mau tempo e crise da BRA por problemas Em Angra dos Reis, litoral sul fluminense, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, negou que o Brasil vá atravessar um novo caos aéreo, como o registrado no fim do ano passado. Segundo ele, o que ocorre são atrasos decorrentes principalmente de problemas climáticos em Porto Alegre e Curitiba e de cancelamentos de vôos da Ocean Air. O ministro lembrou ainda que um plano proposto pelo governo pretende criar um sistema em que os atrasos serão revertidos em favor do passageiro, como milhagens ou dinheiro. A intenção é melhorar as informações sobre atrasos - uma alternativa seria informar o passageiro via "torpedos" (mensagens de celular).