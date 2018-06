Jobim defende aumento de multas para aéreas

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, defendeu a aplicação de "multas economicamente eficazes" para as empresas aéreas. Durante sua exposição à CPI do Senado, ele afirmou que a medida é uma das formas de garantir um dos três paradigmas que ele está adotando em sua gestão: a pontualidade. Jobim pede mais investimentos para o Ministério da Defesa Infraero e Anac prestarão contas a cada 15 dias, diz Jobim À CPI, Jobim diz que havia excesso de operações em Congonhas Anac vai estudar espaço entre poltronas, diz Jobim De acordo com o ministro, as empresas são responsáveis por garantir a pontualidade dos vôos, mas, muitas vezes, fazem a conta se compensa colocar os passageiros em uma segunda aeronave ou atrasar os vôos e pagar a multa. "Então temos que pensar nisso no sentido de criar a responsabilidade", afirmou Jobim, que participa de audiência na CPI do Apagão Aéreo do Senado. Ele disse que é preciso pensar com a mesma lógica dos controles de infração no trânsito, com aplicação de multas e penalidades com cômputo de pontos na carteira de habilitação. Os outros paradigmas, segundo o ministro, são a segurança e a regularidade. Ele disse que é dever da autoridade estatal garantir a segurança por meio da infra-estrutura aeroportuária e tráfego aéreo. Jobim destacou, no entanto, que não está preocupado em buscar culpados. "Não estou preocupado em retaliar o passado, mas em recompor o futuro", declarou. Segundo ele, é preciso resolver a situação "dos centros nervosos" e viabilizar a expansão da malha aérea. Ele avisou também que só depois de resolvido o paradigma da segurança é que serão resolvidos os problemas de comodidade. "Se tiver problema de comodidade, será um preço a pagar por segurança", disse. Do lado das empresas aéreas, o ministro disse que elas terão que garantir a manutenção dos aparelhos de vôos. Em relação à regularidade, Jobim explicou que o objetivo é garantir ao cidadão a possibilidade de programar o ir e vir dentro do País, com a regularidade dos vôos. Para isso, seria preciso investir em aparelhos que garantam as aterrissagens dos aviões mesmo sem visibilidade, como acontece nos países nórdicos. Jobim destacou que os três paradigmas adotados por ele são na seguinte ordem: segurança, regularidade e pontualidade. "Temos que ter absoluta segurança do tráfego aéreo nessa ordem", disse.