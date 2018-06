Jobim defende 'segurança, regularidade e pontualidade' na aviação Em depoimento à CPI do Apagão Aéreo no Senado, o ministro da Defesa defendeu que existem três regras para a aviação: "segurança, regularidade e pontualidade, nessa ordem." De acordo com o ministro, cada uma destas regras revela o ponto de responsabilidade das esferas públicas e privadas no enfrentamento da crise. "Na segurança, temos os deveres básicos da autoridade estatal: infra-estrutura e tráfego aéreo, ou seja, condições de pista e pouso, aparelhos de aproximação e controle e ainda o tráfego. Isso é serviço exclusivo da Aeronáutica e da Infraero. Mas temos que ter como prioridade a manutenção também dos equipamentos", afirmou. Quanto à regularidade, o ministro defende o papel do governo para manter os serviços aéreos. "Tivemos importantes reformas nos terminais, mas nunca se falou em pista. A inversão agora é ter como paradigma principal a segurança. Resolvido este problemas, vamos à comodidade", apontou. O ministro também defendeu a adoção de multas mais severas. "Quanto à pontualidade, esta sim é de responsabilidade das empresas. E só existe um jeito de ser pontual: as multas. Mas multas que sejam economicamente eficazes. O que custa mais, pagar a multa ou manter a pontualidade? Temos que operar na linha dos problemas de trânsito", disse.