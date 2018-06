Jobim define detalhes de ocupação na zona norte do Rio na 2ª

RIO - O ministro da Defesa, Nelson Jobim, define na segunda-feira, 13, com o comando do Exército os detalhes "técnicos e operacionais" da ocupação do complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio.

A previsão de Jobim é que o comandante da Brigada de Infantaria Paraquedista, general-de-brigada Fernando Sardenberg, seja efetivado no comando do Exército e da Polícia no conjunto de favelas até o dia 21.

O ministro não quis estipular uma prazo para a saída dos militares da região. "Uma operação desse tipo tem que ser flexível", declarou. O Governo do Rio estima o prazo de pelo menos sete meses para formar cerca de 2 mil homens, que ocuparão a região com uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

Jobim revelou que passará a ter encontros regulares com a cúpula da Segurança Pública do Rio para avaliar o andamento da missão. "Agora vamos fazer avaliação mensal para decidir os rumos", disse.