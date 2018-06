Jobim deu a entender que Anac vai acabar, diz relator da CPI

O relator da CPI do Apagão Aéreo do Senado Demóstenes Torres (DEM-GO), disse em rápida entrevista que o ministro da Defesa, Nelson Jobim, deu a entender que quer acabar com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Jobim prestou depoimento aos senadores da CPI na manhã desta quarta-feira, 8. "Ele não disse isso, mas deu a entender que a Anac foi péssima para o sistema aéreo brasileiro e, talvez, na sua opinião, a solução seja voltar a existir o Departamento de Aviação Civil (DAC) que foi extinto e cujas funções foram absorvidas pela Anac", observou o senador. Para Demóstenes, Jobim também deu a entender que vai trocar toda a diretoria da Infraero. "Trocar o presidente e manter a diretoria no poder não adianta", disse o relator, que fez questão de elogiar o ex-presidente da Infraero, brigadeiro José Carlos Pereira. Torres defende a saída de todos os diretores da empresa, e acusa alguns de ligação com o crime organizado e fraudes em licitações.