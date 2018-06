Jobim deve escolher nova diretoria da Infraero nesta sexta

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, preside na manhã desta sexta-feira, 17, a reunião do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). A reunião tem como principal objetivo eleger os novos diretores executivos da estatal. Às 10h30, Jobim participa da cerimônia de entrega da Ordem do Mérito Naval, no Comando da Marinha. Às 18h30, o ministro da Defesa participa de missa de 30° dia em memória dos mortos no acidente do vôo 3054 da TAM, em Porto Alegre. (Com informações da Agência Brasil.)