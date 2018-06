Jobim discutirá modelo de privatização de aeroportos com Lula

O ministro da Defesa, Nelson Jobim, informou que vai se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no próximo dia 23 para discutir o modelo de concessão de aeroportos à iniciativa privada. O governador do Rio Sérgio Cabral tem insistido na necessidade de transferência da gestão do aeroporto internacional Tom Jobim para empresas particulares.

Jobim disse, no entanto, que "o modelo de concessão não é para a, b ou c, é um modelo que pode ser aplicado nos aeroportos e eventualmente se decidirem pela concessão ou pela parceria público-privada."

O ministro afirmou que levantamento feito nos grandes aeroportos do País concluiu que o aeroporto Tom Jobim "requer obras de intervenção menores e o aeroporto suportará com absoluta tranquilidade a Copa de 2014 e também o aumento do movimento em 2016", quando o Rio será sede da Olimpíada.

Segundo Jobim, o maior problema está nos aeroportos de São Paulo, pois "Guarulhos já está esgotado, não tem mais capacidade alguma". Jobim disse que na reunião do dia 23 também será discutida uma solução para evitar o congestionamento dos aeroportos durante a Copa de 2014.