Jobim divulga nova malha aérea, ampliando conexões no Galeão

O governo apresentou ontem o novo desenho de como serão realizadas as conexões a partir de aeroportos que receberão vôos de Congonhas, com duração de até duas horas. Durante fórum para discutir soluções para a crise do setor aéreo, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, mostrou dados que comprovam que Congonhas estava sendo usado inadequadamente como um distribuidor de vôos domésticos. De acordo com Jobim, Brasília vai fazer conexões para as Regiões Norte e Centro-Oeste; Confins (Belo Horizonte) fará a ligação com o Nordeste; Antonio Carlos Jobim (Galeão, Rio) concentrará vôos para o Nordeste, além de Américas do Norte e do Sul e da Europa; o Santos Dumont (Rio) só operará a ponte aérea; Afonso Pena (Curitiba) fará conexão com o Sul; e o interior de São Paulo só terá ligação com Congonhas. O Galeão, que está com capacidade ociosa de até 40%, tem condições de receber 15 milhões de passageiros por ano. O aeroporto internacional do Rio receberá R$ 150 milhões do governo federal, conforme o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ao governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), no fim da tarde de ontem. Lula irá ao Rio para anunciar o investimento, feito com recursos já previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). ''''Congonhas é claramente um hub (distribuidor de vôos) nacional. É um aeroporto porta-avião, não há área de escape'''', afirmou Jobim. Segundo ele, a ponte aérea responde por 22,98% do tráfego aéreo em Congonhas; Brasília, 9,04%; Confins, 6,18%; Curitiba, 8%; interior de São Paulo, 9,93%; e outras localidades, 43,87%. O ministro disse que, dos vôos para essas outras localidades, 33% (ou 12 cidades) são da Região Sul; 27% do Nordeste (3 localidades); 8% do Norte (3 localidades); outros 8% do Centro-Oeste (3 localidades); e 24% do Sudeste (9 localidades). Jobim afirmou que, dos 151 vôos que foram reduzidos em Congonhas, 21 deveriam ser deslocados para o Aeroporto de Viracopos, no interior de São Paulo. No entanto, ele admitiu que esse terminal precisa passar por adaptações, já que é especializado em transporte aéreo de cargas. Dos 33 movimentos por hora (pousos e decolagens) que restaram em Congonhas, serão 30 para as empresas de aviação comercial e três de aviação geral. ''''DUOPÓLIO'''' O ministro também revelou que estuda a concepção de dispositivos legais para coibir o aumento abusivo nos preços das passagens aéreas e mostrou preocupação com o ''''duopólio'''' na aviação comercial do País. Jobim ligou a concentração de conexões em Congonhas ao crescimento da TAM. Para ele, o aeroporto se transformou progressivamente num centro de distribuição nacional de vôos ''''principalmente através do desenvolvimento da TAM''''. Jobim reconheceu que é preciso apontar responsáveis para a crise e esclarecer as circunstâncias do acidente do mês passado, mas pediu que a reestruturação do sistema empreendida por ele seja separada desse processo, ''''sem antecipar juízos''''. A médio prazo, o ministro da Defesa disse que o governo pretende fazer uma revisão completa da malha aérea do País e incentivar a participação de empresas na aviação regional. ''''Na verdade, temos um sistema de duopólio'''', diagnosticou, sem citar diretamente a TAM e a Gol, que dominam quase 90% do mercado doméstico. PREÇOS Sobre o aumento nos preços das passagens, lembrou que projetos de lei tramitaram no Congresso sobre tarifas e dumping, mas prevaleceu o princípio da concorrência. Para o ministro da Defesa, a concorrência está ligada ao risco de dumping, contra o qual o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) tem instrumentos. ''''Temos um problema legal, que a Anac conhece bem. Não há regra legal sobre a arbitrariedade de tarifas'''', afirmou Jobim.