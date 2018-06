Jobim diz já ter sido informado sobre saída de Zuanazzi O ministro da Defesa, Nelson Jobim, confirmou por intermédio de sua assessoria, ter sido informado de que o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, pedirá demissão. "A informação é que ele se afastará amanhã. Existe informação do Walfrido (ministro das Relações Institucionais, Walfrido Mares Guia) de que ele (Zuanazzi) se afastaria e levaria a carta (de demissão) ao Palácio do Planalto", informou o ministro. Jobim, ainda de acordo com sua assessoria, informou que encaminhará ao Planalto na próxima semana o nome de Solange Paiva Vieira para a presidência da agência. A Casa Civil mandará a indicação ao Senado, para que Solange Paiva seja sabatinada e aprovada pelo Senado.