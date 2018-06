Jobim e Gaudenzi falam à CPI do Apagão Aéreo nesta semana

A semana vai ser agitada nas CPIs do Apagão Aéreo do Congresso, com depoimentos do ministro da Defesa, Nelson Jobim, do presidente da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), Sérgio Gaudenzi, e da diretora da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Denise Abreu. Jobim vai à CPI do Apagão na Câmara na terça-feira, 21, às 10 horas, quando deve esclarecer aos deputados quais as medidas tomadas pelo ministério para resolver a crise aérea no País. Após o depoimento do ministro Jobim, os parlamentares devem ouvir o depoimento do diretor de Segurança Operacional, Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Agencia Nacional de Aviação Civil (Anac), Jorge Luiz Brito Velozo. Também na terça-feira, o presidente da Infraero depõe na CPI do Senado. Gaudenzi fala aos senadores a partir das 11 horas. Na mesma sessão, será ouvido o presidente da Comissão de Direito Aeronáutico, Renato Covelo. A diretora da Anac, Denise Abreu, que falou na semana passada à CPI do Senado, será ouvida pelos deputados na quinta-feira, 23, a partir das 9 horas. Ainda na quinta-feira, a partir das 13 horas, os deputados vão tomar o depoimento do controlador de tráfego aéreo em São Paulo e presidente da Federação das Associações Brasileiras de Controladores de Tráfego Aéreo, Carlos Trifilio, que poderá falar sobre os processos que existem na justiça militar contra colegas seus colegas.