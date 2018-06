Jobim encaminha à Casa Civil indicação de Solange Paiva O ministro da Defesa, Nelson Jobim, informou que encaminhou nesta quinta-feira, 20, ao Palácio do Planalto a segunda indicação para integrar a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). De acordo com a assessoria do Ministério da Defesa, foi indicada a economista Solange Paiva Vieira. "Hoje a comissão (de Infra-estrutura) do Senado aprovou um nome (o do brigadeiro Allemander Jesus Pereira Filho) e estamos encaminhando um segundo nome", afirmou Jobim. Fontes do Planalto informaram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu "com simpatia" a indicação de Solange Paiva. A economista é assessora especial de Jobim e já foi secretária de Previdência Complementar no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Auxiliar de confiança do ministro, Solange foi cogitada, inicialmente, para ocupar a secretaria-executiva do Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac).